Bilecik'te 40 kişi Yeniden Refah Partisine üye oldu

BİLECİK (İHA) - Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi. Güner, partiye katılan 40 kişiye rozetlerine taktı.

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanlığı binasında Nisan Ayı İl Olağan Divan Toplantısı'na katılan Genel Başkan Melih Güner, ardından il yönetiminin düzeldiği iftar programında partililer bir araya geldi. İftar sonrası bir konuşma yapan Güner, "Bilecik'te bugün 40 üye aramıza katıldı. Yüzlercesi de mevcut iktidardan çekindikleri için katılamadıklarını ama bizlere destek olacaklarını ifade etti. Bu sayımızın artması ve davamızı daha geniş kitlelerin duymasını hedefliyoruz" ifadelerini kullanarak Yeniden Refah'ın Bilecik'te yükselişte ve bu yükseliş her geçen gün artıyor" dedi.

Hedeflerinin Türkiye genelinde 500 bin üye olduğunu vurgulayan Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, "Allah'ın izniyle davamız ülkemizin her yerinde destek görecek" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın sonunda partiye üye olan 40 kişiye Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, İl Başkanı Cafer Arslanboğa tarafından rozetleri takıldı. - BİLECİK