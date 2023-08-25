Beyoğlu'nda polis, taksi şoförlerine yönelik denetim yaptı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda durdurdukları taksilerin evrakını inceledi. Ekipler ayrıca emniyet kemeri kontrolü yaptıkları taksi şoförlerinin taksimetre açıp açmadıkları ve yolcu seçip seçmediklerine ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimde, 8 taksiciye emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 436'şar lira para cezası uygulandı.