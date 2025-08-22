Beyoğlu'nda Başkanvekili Seçimi Yapıldı

İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları sonrası görevden uzaklaştırılan İnan Güney'in yerine Beyoğlu Belediye Başkanvekili olarak Av. Sefer Karaahmetoğlu seçildi. Seçim 30 meclis üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şevval CİNDİR-/ İSTANBUL, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine başkanvekili seçimi bugün saat 15.00'te Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde yapıldı. Toplam 30 meclis üyesinin oy kullandığı seçim 4 tur sürdü. CHP Grubu'nun adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu ile AK Parti Grubunun adayı Süleyman Baba yarıştı. İlk turda 17 oy alan Karaahmetoğlu, 13 oy alan Baba karşısında üstünlük sağladı. 3'üncü ve 4'üncü turlarda da oy dağılımı 16'ya 14 şeklinde oldu. Oy çoğunluğunu elde eden Karaahmetoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanvekili seçildi.

