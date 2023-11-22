Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti
Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ilçede yapılan çalışmaları anlattı ve yerel seçimlerle ilgili istişarelerde bulundu.
Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyarette bulunarak ilçede yapılan çalışmaları anlattı.
Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ziyarette bulundu. Ziyareti sırasında Beylikova ilçesindeki çalışmalardan bahseden Başkan Alp, ilçe hakkında çeşitli bilgilendirmelerde bulundu. Yaklaşan yerel seçimlerle alakalı yapılan istişarelerde karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Özkan Alp'i ağırlayan BBP Başkanı Destici, Özkan Alp'e çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ziyaret sonrasında hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR