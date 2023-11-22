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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ilçede yapılan çalışmaları anlattı ve yerel seçimlerle ilgili istişarelerde bulundu.