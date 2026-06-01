Beylikdüzü Belediye Meclisinde CHP Genel Merkezinin tahliyesindeki polis önlemlerine ilişkin tartışma

Beylikdüzü Belediye Meclisinde CHP Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan'ın, CHP Genel Merkezi tahliyesindeki polis önlemlerine atıfla sarf ettiği sözler AK Parti grubunun tepkisine yol açtı. AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, Erdoğan'a cevap verirken, Belediye Başkan Vekili Çebi tartışmaya müdahale etti.

Belediye Meclisinin haziran ayı birinci toplantısı, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin oylanması öncesinde söz alan CHP Grup Başkanvekili Erkan Erdoğan, "Bizim Anadolu'da bir deyim var: 'Allah herkese gönlüne göre versin.' Benim dileğimdir, partimin kapısına 5 bin polisle nasıl dayanıldıysa, genel merkezine binlerce polisle nasıl dayanıldıysa, benim Allah'tan dileğimdir, inşallah AK Parti'nin de kapısına dayanırlar. " diye konuştu.

AK Parti Grubu üyelerince Erdoğan'ın bu konuşmasına tepki gösterildi.

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, Erdoğan'ın sözlerine cevap vererek, "Biz, sizin yaptıklarınızı yapmayacağımız için o günleri yaşamayız. Bizim partimizin kapatma davaları olurken o günlerde siz bu duaları yapsaydınız. Bizim partimiz, bir oyla kapanmaktan direkten döndü, biz sizin kadar yapmadık. Siz, Brezilya dizisi gibi yönetiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, tartışmaya müdahale etti.

Çebi, "Tehdit unsuru bir söylem işitmedim. Temennisini dile getirdi. Erkan Bey'in kişisel temennisidir." dedi.

Haziran ayı birinci oturumu, soru önergesi ve meclis gündemindeki maddelerin oylanmasıyla devam etti.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak
