Beykoz'da istifalar sürüyor! CHP'li Meclis Üyesi Nevzat Cebeci ayrılığı duyurdu

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel dün akşam yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kendi partisinden destek bulamadığını söyleyen Gürzel, "Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir" dedi. Gürzel açıklamasında, "Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Gürzel'in istifasının ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partiden ayrılırken, bugün de bir diğer CHP'li Meclis üyesi olan Nevzat Cebeci istifasını duyurdu.

"KİŞİSEL HESAPLARIN ÖNE ÇIKMASI TEMEL DEĞERLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Cebeci, istifa paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim. Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

"BU KARAR GÖRDÜĞÜM GERÇEKLERİN KAÇINILMAZ BİR SONUCUDUR"

Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz'un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."