Beykoz'da istifalar sürüyor! CHP'li Meclis Üyesi Nevzat Cebeci ayrılığı duyurdu

Beykoz'da istifalar sürüyor! CHP'li Meclis Üyesi Nevzat Cebeci ayrılığı duyurdu
Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Güzel'in CHP'den istifasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir'in istifası sonrası Nevzat Cebeci de partisinden istifa etti. Cebeci açıklamasında "Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel dün akşam yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kendi partisinden destek bulamadığını söyleyen Gürzel, "Tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz hale gelmiştir" dedi. Gürzel açıklamasında, "Buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Gürzel'in istifasının ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir partiden ayrılırken, bugün de bir diğer CHP'li Meclis üyesi olan Nevzat Cebeci istifasını duyurdu.

"KİŞİSEL HESAPLARIN ÖNE ÇIKMASI TEMEL DEĞERLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Cebeci, istifa paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim. Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

"BU KARAR GÖRDÜĞÜM GERÇEKLERİN KAÇINILMAZ BİR SONUCUDUR"

Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz'un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Chp de olsa hırsızlığa tahammül edemeyen onurlu insanlar var bravo.. Oh ne güzel Eko ve çetesi çalacak onurlu insanlar susacak yok öyle yağma

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bütün istifa edenler açık açık şu kişiden şundan dolayı istifa ettim demiyor ucu acık yuvarlak cümleler kuruyor

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıORHAN GÜVEN:

Ulan hepiniz birbirinizden daha namussuzsunuz...... Gerçek bir partili ne olursa olsun partisinden istifa etmez. İstifa etse de bağımsız kalır. İstifa edenlerin hepsi neden başka bir parti değil de ak Parti'ye geçiyor acaba......

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

ŞİMDİ CHP YAPACAĞI AÇIKMAYI BEN YAPAYIM:::SARAY BİZİ DURDURAMAZ İKTİDARA YÜRÜYORUZ... DİYECEKLER

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

şimdi cehape derki tehtit ettiler. üyeleri

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
