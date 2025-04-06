Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu

CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay heyecanı devam ediyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın partiye zarar vermemek adına yarıştan çekilmesinin ardından bir diğer aday Berhan Şimşek de divana müracaat için gecikince Özgür Özel yarışta tek başına kaldı.

SALONDAN ÇIKIP GAZETECİLERE KONUŞTU

Yeterli delege imzasına ulaştığını ancak 5 dakika geciktiği için aday olamadığını belirten Berhan Şimşek kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert bir tartışma yaşadı.

"KISA PANTOLONLA GEZİYORDU"

Karşılık atışmaların ardından soluğu kurultayın yapıldığı salonun dışındaki gazetecilerin yanında alan Şimşek'in Özel için kullandığı "Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu" ifadesi kısa sürede gündem oldu.