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Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu

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CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olamayan Berhan Şimşek, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Kurultayın yapıldığı salonda yaşanan tartışmanın ardından gazetecilerin yanına gelen Şimşek, "Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu" ifadelerini kullandı.

CHP'de 21. Olağanüstü Kurultay heyecanı devam ediyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın partiye zarar vermemek adına yarıştan çekilmesinin ardından bir diğer aday Berhan Şimşek de divana müracaat için gecikince Özgür Özel yarışta tek başına kaldı.

SALONDAN ÇIKIP GAZETECİLERE KONUŞTU

Yeterli delege imzasına ulaştığını ancak 5 dakika geciktiği için aday olamadığını belirten Berhan Şimşek kurultay salonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert bir tartışma yaşadı.

"KISA PANTOLONLA GEZİYORDU"

Karşılık atışmaların ardından soluğu kurultayın yapıldığı salonun dışındaki gazetecilerin yanında alan Şimşek'in Özel için kullandığı "Ben bu partide duvarlara CHP yazarken, sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu" ifadesi kısa sürede gündem oldu.

Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Ben yazmıştım bunlar birbirine girecek diye,müneccim olduğumdan değil,doğalarında olduğu için bildim.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Memlekette birlik zamanı ben sen zamanı değil

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

gecikip rakiibini aşağılamaya kalkarak kendini küçük düşürüyor belkide zaten seçilmeyeceğini bildiğinden mahsustan gecikip ortalığı germek istedi ama bundan eline ne geçecek chpye aktrollerin saldırmasına gerek yok kendi trolleri yeter en azından orada bir parti gibi bir kişinin düdüğü ötmüyor herkes serbestçe adayda oluyor sözde söylüyor

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