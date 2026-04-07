Trump, Pakistan'ın İran'a verilen sürenin 2 hafta uzatılması teklifine yanıt verecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ın " İran'a verilen sürenin 2 hafta uzatılması" teklifinden haberdar olduğunu ve yanıt vereceğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İran'a yönelik planlanan saldırıyı ertelemesi ve süreyi 2 hafta uzatmasına yönelik teklifinden haberdar olduğunu açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın teklife yanıt vereceğini açıkladı.

Pakistan ABD'den 2 hafta istemişti

Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu. Şerif, " Orta Doğu'daki süregelen savaşın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabalar, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurabilecek bir potansiyelle kararlı, güçlü ve etkin bir seyir izlemektedir. Diplomasinin devam edebilmesi için Başkan Trump'tan son tarihi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın da bu süre zarfında Hürmüz Boğazı'nı geçişleri açması talebinde bulunan Şerif, "Pakistan, İranlı kardeşlerden iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı iki haftalık bir süre için açmalarını samimiyetle rica etmektedir" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı