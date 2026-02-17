Haberler

Güncelleme:
Beyaz Saray yetkilisi, İran ile görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak tartışılacak çok fazla ayrıntı olduğunu belirterek, İranlıların, görüş ayrılıklarını çözmek üzere ayrıntılı önerilerle iki hafta içinde geri dönüş yapacaklarını belirtti. - WASHINGTON

