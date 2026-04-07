Beyaz Saray, Trump'ın Pakistan'ın İran'a Süre Uzatma Teklifinden Haberdar Olduğunu Açıkladı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan hükümetinin İran'a tanınan sürenin 2 hafta uzatılması teklifinden haberdar olduğunu duyurdu. Yetkililer, bu öneriye ilişkin bir yanıtın iletileceğini belirtti. Bu gelişme, ABD'nin bölgedeki diplomatik stratejileri ve İran ile ilişkileri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı