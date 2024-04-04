Besim Dutlulu Akhisar Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Akhisar'da CHP'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Besim Dutlulu mazbatasını aldı.

Akhisar Adliyesi'nde Adalet Komisyonu Başkanı Serkan Erdoğan'dan mazbatasını alan Besim Dutlulu'yu adliye bahçesinde partililer alkışlarla karşıladı.

Dutlulu'ya eşi Özge Dutlulu, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Belediye Başkanlığı görevine seçilen CHP'li Sercan Okur ve CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet de eşlik etti.

Adliye önünde meclis üyeleri ile fotoğraf çektiren Dutlulu, yaptığı açıklamada "Çok güzel bir seçim dönemi geçti. Yorucuydu, uzundu, koşturduk, mücadele ettik ama demokrasi açısından çok güzel oldu. Sandıklarda halkımız iradesini gösterdi." dedi.

Besim Dutlulu, Akhisar Belediyesine geçerek göreve başladı.