"Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imamın savunması: Provakatif eylem yapma peşinde değiliz

İstanbul'da bir camide imam, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Yaşananları anlatan imamsa, "Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz." dedi.

İstanbul'da bir camide Cuma namazı hutbesinde konuşma yapan imamın sözleri büyük tepki çekti. Cemaatin bir kısmının da tepki gösterdiğinin görüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

"28 MAYIS AKŞAMI SİLAHLARINIZI HAZIRLAYIN"

Söz konusu görüntülerde imam, şunları söyledi: "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermenilerden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var"

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"PROVOKATİF EYLEM YAPMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Polise ifade verdikten sonra yaşananları anlatan imam, "Gaziler, şehitler başımın tacıdır. Ben her hafta rutin olarak bu duaları yapıyorum. Devletin başındaki adam kim olursa olsun ben her zaman devlet büyüklerine dua eden bir adamım. Darbedilmedim, tanımıyorum ilk defa gördüm ama Allah onlara hayırlı ıslah etsin. Bugün hutbenin konusu da gaziler ve şehitler ile alakalıydı. Biz kafatası milliyetçisi de değiliz. Allah için Türk ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün etnik gruplar yaşıyor. Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz. Cemaatimiz bizi biliyor" dedi.