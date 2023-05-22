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"Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imamın savunması: Provakatif eylem yapma peşinde değiliz

Politika Haberleri

İstanbul'da bir camide imam, cuma hutbesinde yaptığı konuşmada "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" ifadelerini kullandı. Görüntülerin tepki çekmesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı. Yaşananları anlatan imamsa, "Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz." dedi.

İstanbul'da bir camide Cuma namazı hutbesinde konuşma yapan imamın sözleri büyük tepki çekti. Cemaatin bir kısmının da tepki gösterdiğinin görüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerde imam, şunları söyledi: "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermenilerden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var"

Olayın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Polise ifade verdikten sonra yaşananları anlatan imam, "Gaziler, şehitler başımın tacıdır. Ben her hafta rutin olarak bu duaları yapıyorum. Devletin başındaki adam kim olursa olsun ben her zaman devlet büyüklerine dua eden bir adamım. Darbedilmedim, tanımıyorum ilk defa gördüm ama Allah onlara hayırlı ıslah etsin. Bugün hutbenin konusu da gaziler ve şehitler ile alakalıydı. Biz kafatası milliyetçisi de değiliz. Allah için Türk ay yıldızlı bayrağımızın altında bütün etnik gruplar yaşıyor. Bizim Alevi, Kürt, Sünni ile bir sıkıntımız yok. Biz provokatif eylem yapma peşinde değiliz. Cemaatimiz bizi biliyor" dedi.

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Sultangazi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Mehmet Ziyaeddin ÇELİK:

Provakatif eylem yapma peşinde değilsen neden orada 28 Mayıs Gecesi Silahlarınız alın kardeşlerim diye çağrı yapıyorsun. O cemaatin içinde sadece ibadet etmek için gelen AKP, MHP, CHP veya her hangi bir partiden insan yok mu?

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ERMAN KADİR AYÇİÇEK:

o zaman derdin ne kardeşim. Ben oranın cemaati olsam o imamın arkasında namaz kılmam. adam resmen 28 Mayıs akşamı inip adam öldürelim diyor. yazıklar olsun. bizi bu duruma düşürenlere.

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Mehmet Vatandaş:

Kin var nefret var halkı silahlı isyana teşvik var ne ararsan var hakkında yasal işlem yapılmalı

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