Belçika, Ukrayna'ya 30 adet F-16 savaş uçağı verecek

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında imzalanan ikili güvenlik ve uzun vadeli destek anlaşması kapsamında Belçika, 2028 yılına kadar Ukrayna'ya 30 adet F-16 savaş uçağı verecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İspanya'daki temaslarının ardından Belçika'ya geçti. Zelenskiy, başkent Brüksel'de Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile bir araya geldi. Zelenskiy ve de Croo, görüşmenin ardından Ukrayna ve Belçika arasında ikili güvenlik ve uzun vadeli destek anlaşmasına imza attı. Anlaşmaya göre Belçika, bu yıl Ukrayna'ya en az 977 milyon Euro değerinde askeri yardım yapacak ve 10 yıl boyunca desteğini sürdürecek. Belçika ayrıca Ukrayna'ya 2028 yılına kadar 30 adet ABD yapımı F-16 savaş uçağı tedarik edecek.

"Sarsılmaz ve kalıcı destekten dolayı teşekkür ediyorum"

Zelenskiy anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma Ukrayna'ya 2028 yılına kadar teslim edilecek F-16 savaş uçağı sayısını (30) belirliyor ve ilk kısmı zaten bu yıl gelecek. Anlaşma, Belçika'nın güvenlik yardımını, modern zırhlı araçları, Ukrayna'nın hava kuvvetleri ve hava savunma ihtiyaçlarını karşılayacak ekipmanı, deniz güvenliğini, mayın temizlemeyi, topçu mühimmat koalisyonuna katılımını ve askeri eğitimi garanti ediyor. Anlaşma ayrıca savunma sanayi iş birliği, 'Ukrayna barış formülü'ne destek, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi, zararların tazmin edilmesi, dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması ve ekonomik toparlanmayı da içeriyor. Ukrayna ve Belçika aynı zamanda istihbarat, siber güvenlik ve dezenformasyonla mücadele alanlarındaki iş birliklerini de derinleştirecek. Belçika, anlaşmayla Ukrayna'nın gelecekteki AB ve NATO üyeliğine desteğini de ifade ediyor. Başbakan de Croo'ya, hükümetine, tüm Belçikalılara Ukrayna'ya verdikleri sarsılmaz ve kalıcı destekten dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Destek konusunda oldukça kararlıyız"

Belçika Başkanı de Croo ise paylaşımında, "Başkan Zelenskiy halkınızı korumanız için doğru ekipmanlara ihtiyacınız var. Destek konusunda oldukça kararlıyız. Bu yüzden daha fazlasına, daha iyisine ve daha hızlısına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL