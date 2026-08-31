Belçika'dan Rus varlıklarına 'kapı kapalı'

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, dört Avrupa Birliği (AB) ülkesinin baskısına rağmen Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkların Ukrayna'nın desteklenmesi için kullanılması konusunda, "Bu konu müzakere edilemez, kapı tamamen kapalı" dedi.

İsveç, Polonya, Hollanda ve İspanya, yaklaşık 200 milyar euroluk dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya aktarılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na yeni yollar araştırma çağrısı yaptı. Belçika ise söz konusu duruma karşı sert bir tavır sergiledi. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, katıldığı özel bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ülkesinin bu talebe karşı durduğunu yeniden vurguladı.

Francken, Belçika'da tutulan dondurulmuş Rus kaynaklarının Ukrayna'ya aktarılmasına yönelik girişmelere ilişkin, "Bu konu müzakere edilemez, kapı tamamen kapalı" dedi.

Rusya'ya yönelik endişeleri nedeniyle konuyu sürekli gündeme getiren Baltık ülkelerine de değinen Francken, Belçika'nın halihazırda Litvanya, Letonya ve Estonya'ya yoğun destek verdiğini belirtirken, bu durumdaki hukuki risklerin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Belçikalı bakan, "Bu konuyu sürekli gündeme getirip bizi köşeye sıkıştırmamalılar. Bunun akıllıca olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Konunun, gelecek hafta İrlanda'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısında yeniden masaya yatırılması bekleniyor.

Rusya'nın dondurulmuş varlıkların büyük bir kısmı Belçika'daki Euroclear finans altyapı şirketi bünyesinde tutuluyor.

Belçika'nın dondurulmuş kaynaklara ilişkin sert tutumu

Aralık 2025'teki AB zirvesinde Belçika Başbakanı Bart de Wever, Almanya ve AB Komisyonu'nun önerdiği 210 milyar euroluk onarım kredisi planını veto etmişti. Belçika, tavrına gerekçe olarak Rusya'dan gelebilecek muhtemel hukuki misillemeleri öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı