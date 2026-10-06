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Belçika'da öğrenci protestolarında 22 polis yaralandı, Liege savcılığı harekete geçti

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Liege'de öğrenci protestoları barikatlarla sürerken Liege savcılığı şiddet olayları nedeniyle harekete geçti. Savcılık, 1-5 Ekim arasındaki gösterilerde 53 gözaltı ve 22 polis yaralanması kaydedildiğini, şiddet çağrısı yapanlara sıfır tolerans uygulanacağını açıkladı.

Belçika'da geçen hafta başlayan öğrenci protestoları farklı okulların önlerinde barikatlar kurulmasıyla devam ederken yaşanan şiddete olayları nedeniyle Liege savcılığı harekete geçti. Olaylarda 56 gözaltı yaşanırken 22 polis de yaralandı.

Belçika'nın Liege şehri başta olmak üzere Valon bölgesindeki bazı şehirlerde yaşanan öğrenci protestoları devam ediyor. Liege kentindeki öğrenciler, sabah saatlerinde bir kez daha okul önünde toplandı. Liege polisi, Sloganlar atarak protestolarını sürdüren öğrencilerin olay çıkarmamasını engellemek için okul çevrelerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Okul önünde barikat kuran öğrenciler, diğer öğrencilerin ve öğretmenlerin okula girmesine engel oldu. Okul yöneticileri de okula girmek ve derslerine devam etmek isteyen öğrencilerin derslere girebilmesi için çaba sarf etti.

Liege savcılığı ise, son günlerde öğrenci gösterileri sırasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle harekete geçti. Savcılık, 1-5 Ekim arasında yaşanan öğrenci protestosunda toplam 53 gözaltı yapıldığını ve 22 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Savcılık, sosyal medya üzerinden şiddet çağrısı yapan gençlere karşı da "sıfır tolerans" politikası uygulayacağını duyurdu.

Şiddete karışanlar ve provokatif çağrı yapanlar mercek altında

Liege'de geçen hafta başlayan ve bu hafta yeniden alevlenen öğrenci protestoları, yargı makamlarının doğrudan devreye girdiği bir kamu davası dosyası haline geldi. Liege savcılığı, bu sabah yayınladığı kapsamlı açıklamada, olayları "en yüksek dikkatle" takip ettiğini ve hem sahadaki şiddet hem de sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar nedeniyle çok sayıda soruşturma başlatıldığını duyurdu. Savcılık, öğrencilerin büyük çoğunluğunun hiçbir suç teşkil eden davranışa karışmadığını vurgulasa da son günlerde yaşanan olayların ciddiyetine dikkat çekti. Savcılık açıklamasında, "Okul binaları ve kamu malı zarar gördü, sokaklarda tehlikeli davranışlar sergilendi ve polis ekipleri güvenliği sağlamak için defalarca müdahale etmek zorunda kaldı. 1, 2 ve 5 Ekim tarihlerindeki olaylarda 33 idari gözaltı, 17'si reşit olmayan 20 adli gözaltı, 13 adli sevk, 22 polis memurunun yaralanması kayda geçti" ifadeleri kullanıldı.

"Okul yakmak için benzin bidonlarıyla gelin" paylaşımı yapan çocuk yakalandı

Savcılık, soruşturmaların yalnızca sahada bulunan gençleri değil, aynı zamanda sosyal medya üzerinden şiddet çağrısı yapan veya tehlikeli eylemleri organize eden kişileri de kapsadığını belirtti. Bu kapsamda, 13 yaşındaki bir genç sosyal medyada "okul yakmak için benzin bidonlarıyla gelin" çağrısı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Liege savcılığı, bu tür eylemlere karşı "sıfır tolerans" politikası uygulayacağını duyurdu. Hem doğrudan şiddete katılanlar hem de çevrim içi olarak teşvik edenler, hazırlayanlar veya organize edenler hakkında yargı süreçlerin başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, reşit olmayanların farklı bir hukuk rejimine tabi olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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