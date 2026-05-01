Bekayi: "ABD'nin savaşı meşru müdafaa değil, İran'a karşı bir saldırı eylemiydi"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'a karşı savaşının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirilmediğini, doğrudan saldırı eylemi olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanlığının İran'a saldırıların "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Sözcü Bekayi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda açıklamayı alıntılayarak, "Neye karşı 'kendini savunma?' İran tarafından 'meşru müdafaa'yı haklı çıkaracak herhangi bir 'silahlı saldırı' oldu mu? Kesinlikle hayır! Bu kesinlikle 'meşru müdafaa' değildi, İran devletine karşı bir saldırı eylemiydi" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı İran'a gerçekleştirilen saldırıların uluslararası hukuka uygunluğuna ilişkin 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, "ABD, sonuncusu 10 Mart'ta olmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı birçok mektupta açıkladığı gibi bu çatışmaya müttefiki İsrail'in talebi ve onun kendini savunması kapsamında, ayrıca ABD'nin kendi doğal meşru müdafaa hakkını kullanarak dahil olmuştur" ifadeleri kullanılmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı