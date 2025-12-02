BBP lideri Destici'den PKK uyarısı: Bu süreçten beklenen sonuç çıkmaz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Bu süreçten beklenen sonuç çıkmaz, PKK silah bırakmaz" açıklamasında bulundu.

Mustafa Destici Haberler.com stüdyolarında Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin sorulara yanıt veren Destici, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuştu.

"BEKLENEN SONUÇ ÇIKMAZ"

"Bu süreçten beklenen sonuç çıkmaz, PKK silah bırakmaz" diyen Destici, "Demokrasinin esası budur, hepimiz aynı şeyi düşünmeyebiliriz. Birisi terörü bu yolla bitirileceğine inanır, ben de böyle bitirileceğine inanıyorum. Bugün geldiğimiz noktaya bakalım. PKK silah bıraktı mı? Bırakmadı. Kendini fesh etti mi? Etmedi. Bunu ben görüyorum, Mardin'deki vatandaşıma soruyorum, bunu hissediyor musunuz PKK silah bıraktı mı? Asla dünden farklı düşünmüyorlar diyorlar" ifadelerini kullandı.

Süreçte terörle mücadelenin aksamamasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Destici, "Şundan memnun kaldım. Geçmiş çözüm süresinde o dönemdeki hükümetin tavsiyesi ile güvenlik kurumumuz teröriste müdahale etmiyordu. Bugün terörle mücadele tüm hızıyla devam ediyor, bir gevşeme yok. Bundan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

"DEM'İN TEMSİLCİSİ GÖRÜŞMEYİ İFŞA ETTİ"

İmralı ziyaretine ilişkin de konuşan Destici, "Ortaya çıkmaya başladı. Biz İmralı sürecini doğru bulmadığımızı söyledik. Dünyada da böyle bir örnek yok. Terör örgütleriyle görüşme süreçlerinde Meclis görüşmemiş, milletvekili görüşmemiş. Devlet görüşür, savcı, polis, asker görüşür, sorgular. Gizlilik içinde bu görüşme yapıldı ama DEM'in oradaki temsilcisi bu görüşmeyi ifşa etti" ifadelerini kullandı.

"DAHA BÜYÜK BİR BELA İLE KARŞI KARŞIYA KALIRIZ"

Destici ayrıca şu açıklamalarda bulundu: "Bese Hozat açıklama yaptı, suç işlemedik ki af isteyelim dedi. Askerlerimizi, öğretmenlerimizi katledenler suç işlemedi de ne yaptı? Bunlar niyetlerini ortaya koydular. Niyet açık. Silah bırakıyormuş gibi yapıp, zaman ve meşruiyet kazanmak. PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan PKK'nın terör listesinden çıkması ağıza bile alınmamalıdır. Benim yaptığım görüşmelerde, batı bunu bekliyor. Bizimkiler, böyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Yarın terör listesinden çıktığında, daha büyük bir bela ile karşı karşıya kalırız.

Suriye'de ABD desteğiyle ülkenin üçte birini yönetiyorlar. Kesinlikle buna müsade edilmemeli. Suriye'deki entegrasyon süreci de taleplere bakıldığında kabul edilebilir değil."