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BBP'li Alfatlı: Yeni anayasada 2 suça idam cezası getirilmeli

BBP'li Alfatlı: Yeni anayasada 2 suça idam cezası getirilmeli
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Geldiğimiz nokta itibarıyla Büyük Birlik Partisi olarak, 2 suça biz idam cezası istiyoruz.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "Geldiğimiz nokta itibarıyla Büyük Birlik Partisi olarak, 2 suça biz idam cezası istiyoruz. Bu suçlardan bir tanesi küçük çocuklarımızı kaçırıp onlara cinsel istismarda bulunan, öldüren canilere ve sapıklara, ikincisi ise askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı, öğretmenimizi, masumları katleden terör örgütünün mensuplarına ve ona talimatı verenlere de idam cezası istiyoruz. Yeni anayasada mutlaka ve mutlaka 2 suça idam cezası getirilmesi gerektiğini söylüyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Yardımcısı Ekrem Alfatlı, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısına katılmak üzere Bursa'ya geldi. Yıldırım ilçesindeki Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeki toplantıya, BBP Bursa İl Başkanı Eyüp Eken, BBP Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi Meclis Üyesi Haldun Filizli de katıldı. İsral'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Alfatlı, "Dün TBMM'de kapalı bir oturum gerçekleşti. BBP olarak bütün kötülüklerin, bütün kötü ifadelerin, sözlerin ve eylemlerin toplamından daha büyük bir kötülükle karşı karşıyayız. İsrail'in, Gazze'de başlattığı katliamlardan bahsediyorum. Oradaki zulmü, bilfiil gözleriyle gören bir kişi olarak söylüyorum. 7 Ekim'den bu yana 1 yıl geçti. Dünyanın görebileceği en büyük kötülük yaşanıyor. Artık rakamların da anlamını yitirdiği bir dönemdeyiz. 17 bin çocuk, 11 bin 378 kadın, 13 bine yakın erkek. 41 binden fazla şehit var. Yüz binlerce yaralı var" diye konuştu.

'SURİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ KARA HAREKATIYLA TEMİZLENMELİ'

Suriye'deki terör örgütlerinin de kara harekatıyla temizlenmesi gerektiğini söyleyen Alfatlı, "Katliamlar devam ediyor. Lübnan'a, Suriye'ye saldırılmış durumda. UNESCO nerede. Sağlık sistemi de çökertilmiş durumda ve DSÖ'den de ses yok. Daha yeni doğmuş bebekler de var. Hangi faaliyetle eşitleyip, özdeşleştireceksiniz. UNICEF'ten ses çıkmıyor. Sözün bittiği ve kifayetsiz kaldığı bir yerdeyiz. Suriye'de bulunan terör örgütleri de kara harekatıyla temizlenmelidir" dedi.

'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI'

Türkiye gündemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Alfatlı, cinsel istismar olaylarını ve İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesini hatırlatarak, yeni anayasa ile birlikte idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini belirtti. Alfatlı, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla biz, Büyük Birlik Partisi olarak, 2 suça idam cezası istiyoruz. Bu suçlardan bir tanesi küçük çocuklarımızı kaçırıp, onlara cinsel istismarda bulunan, öldüren canilere ve sapıklara, ikincisi askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı, öğretmenimizi, masumlarımızı katleden terör örgütünün mensuplarına ve ona talimatı verenlere de idam cezası istiyoruz. Biliyorsunuz geçenlerde bir hanımefendi polisimizi şehit ettiler. Çok sayıda suç kaydı var. Bu sapkın dışarıda dolaşıyor. O masum kızımızı, polisimizi, ciğerimizi yakarak şehit ettiler. Ne olacak şimdi onun cezası? Dolayısıyla biz yeni anayasada mutlaka ve mutlaka 2 suça idam cezası getirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Cezalar caydırıcı olmazsa, istismara uğramış, şiddete uğramış, hayatını kaybetmiş olanların yakınlarının yüreğine su serpmez."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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