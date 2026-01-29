Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu, BBP'nin 33. kuruluş yıl dönümünde kabri başında anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu, BBP'nin 33. kuruluş yıl dönümünde kabri başında anıldı
Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33. kuruluş yıl dönümünde Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında anıldı. Anma programına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı ve mezarına güller bırakıldı.

Anma programına, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet katıldı.

Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kabre güller ve karanfiller bırakıldı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Politika
