BBP Karabük İl Başkanı, Doğu Türkistan ve Filistin'deki Zulmü Kınadı

BBP Karabük İl Başkanı Murat Kesgin, 100. Yıl Camii'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşananların insanlık suçu olduğunu belirterek, "Zulme sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır" dedi.

BBP Karabük İl Başkanlığı tarafından 100. Yıl Camii'nde düzenlenen programda, Doğu Türkistan ve Filistin'de yaşanan zulüm ve soykırımlara dikkat çekildi. Etkinlikte konuşan İl Başkanı Murat Kesgin, Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlara yönelik uygulamalarını eleştirdi.

"Doğu Türkistan'da soykırım dini, milli ve kültürel değerler üzerinden yapılıyor"

Kesgin, "Çin hükümeti Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanların ibadet etmelerini engellemekte, camileri yıkmakta, ibadet edenleri hapsetmekte, çocukları ailelerinden zorla ayırmakta, başta kadınlar olmak üzere insanları zorla çalıştırmakta ve kendi kültürlerini unutturmak istemektedir. Şüphesiz ki yapılan bu zulüm bir insanlık suçudur" dedi.

" Filistin'deki işgal toprak üzerinden yürütülüyor"

Filistin'deki zulmün farklı şekilde gerçekleştiğini söyleyen Kesgin, "İsrail devleti Filistin topraklarını işgal etmiş, Filistin halkını zorla göçe zorlamış, binlerce kişiyi katletmiştir. Zulüm ister dini, ister milli, isterse toprak üzerinden yapılsın; sonuç değişmiyor. Zulüm her yerde zulümdür" diye konuştu.

Zulme karşı durmanın bir vicdan meselesi olduğuna dikkat çeken BBP İl Başkanı Kesgin, "Zulme sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Bu nedenle zulme karşı çıkmak, zalimin karşısında olmak, mazlumun yanında yer almak bir insanlık görevidir. Bu görev, insan olmanın, vicdan sahibi olmanın, ahlaklı olmanın bir gereğidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Alperenlik vurgusu yapan Kesgin, "Biz, Alperenlerin torunları olarak mazluma karşı susan dilsiz şeytan olmayacağız. Her zaman ve her yerde Firavun'un karşısında saf tutacağız" dedi.

"Doğu Türkistan ve Filistin davası bizim davamızdır"

Doğu Türkistan ve Filistin'in, Alperenlerin öncelikli ve milli meseleleri olduğunu söyleyen Kesgin, "Soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın hassasiyetleri bizim hassasiyetimizdir. Davaları bizim davamızdır. Allah'ın izniyle bir gün bu aziz millete, 'Yaşasın tam bağımsız Doğu Türkistan, yaşasın tam bağımsız Filistin' demeyi nasip edecektir" şeklinde konuştu.

Kesgin, Türk-İslam dünyasına çağrıda bulunarak, "Bir an önce kendimize gelip kardeşlerimize sahip çıkmalıyız. Zalimlere karşı birleşip TURAN'da buluşmalı, yeniden Ebabil kuşlarını beklemektense, bizler birer Ebabil olmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı. - KARABÜK