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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Aynı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi büyükşehir belediyelerinin tamamında ittifak halindeyiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Aynı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi büyükşehir belediyelerinin tamamında ittifak halindeyiz. 30 büyükşehirde tam ittifakımız var, AK Parti, MHP ve BBP olarak." dedi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde iftar programında partililerle bir araya gelen Destici, daha sonra Fıçıcılar Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Destici, yerel seçim arifesinde Türkiye'yi adım adım gezdiklerini belirterek, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra Rize'ye geldiklerini söyledi.

Destici, Konya'da askeri eğitim uçağının düştüğü noktada iş makinesi kullanırken şehit olan Uzman Çavuş Ercan Güven'e Allah'tan rahmet diledi, yaralı askeri personele de "geçmiş olsun" dileklerini ifade etti.

BBP kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun gösterdiği şekilde siyasete devam ettiklerini belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğruların yanında, yanlışların karşısında duruyoruz. Yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir muhalefet izliyoruz. Elbette ki önceliğimiz Türkiye sınırları içindeki vatandaşlarımızdır. Türkiye'nin, devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin güvenliği, birliği, kardeşliği, istikbali, istiklali ve refahıdır. Onun dışında tabii ki İ'la-yı Kelimetullah. Cumhur İttifakı 2018 yılında protokol yaptığında yine 3 parti ittifak partisiydi. AK Parti, MHP ve BBP. Orada İ'la-yı Kelimetullah lafzı yer almıştı. Dolayısıyla biz Doğu Türkistan'ı da ihmal edemeyiz, Filistin'i, Kafkasları, Balkanları, Türkmeneli'ni, Myanmar'ı da ihmal edemeyiz. Oralarla ilgili de elimizden geldiği kadar yapmamız gerekeni yapıyoruz."

Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ifade ederek, "Aynı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi büyükşehir belediyelerinin tamamında ittifak halindeyiz. 30 büyükşehirde tam ittifakımız var, AK Parti, MHP ve BBP olarak. Bu büyükşehirlerin ilçelerinde beraber girdiğimiz yerler var, ayrı ayrı girdiğimiz yerler var. Büyükşehirler dışında kalan 51 ilin çoğunda ittifakımızın 3 partisi de ayrı adaylarla giriyor." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, doğuda bazı illerde 'PKK'nın siyasi uzantısı kazanmasın.' diye aday çıkarmadıklarını, Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklediklerini kaydederek, "Cumhurbaşkanı'mızın ili olduğu için Rize'de aday çıkarmadık, Güneysu'da da çıkarmadık, onun ilçesi diye hassasiyet gösterdik, nezaket gösterdik ama Derepazarı'nda, Kalkandere'de diğer aday koyduğumuz bütün ilçelerde ve belediyelerde iddialıyız ve vatandaşlarımızın, sizlerin desteğini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Destici'ye, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin ile BBP İl Başkanı Ensar Özçelik eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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