Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin, "Mazlumların davası bizim davamızdır. Meseleye böyle bakıyoruz" dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım, beraberindeki heyetle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyarette Gazze'de yaşanan insani kriz ve İsrail'in bölgedeki saldırıları ele alındı. İHH'nin Gazze'de birçok yardıma ev sahipliği yaptığını belirten Bülent Yıldırım, her konuşmasında Filistin'e ayrı bir parantez açan Destici'ye teşekkür etti. Destici ise İsrail'in saldırılarının kabul edilemez olduğunu ve acilen insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

"Mazlumların davası bizim davamızdır"

BBP olarak dünyanın neresinde bir mazlum varsa yanında olduklarını belirten Destici, "Mazlumların davası bizim davamızdır. Meseleye böyle bakıyoruz. İHH da kurulduğu günden bu yana başta Filistin olmak üzere dünyanın pek çok noktasında mazluma güçlü bir şekilde el atmaktadır. Onun için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Allah varlığınızı güçlü bir şekilde daim etsin ve hayırlı hizmetlerinizde her zaman yar ve yardımcınız olsun. 2012 yılında sizlerle birlikte Mısır'a, oradan da Gazze'ye geçtik. Merhum şehit İsmail Haniye ve Hamas heyetiyle orada görüştük. Orada bizim arzu ettiğimiz Şehit İsmail Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin de temelini attık, sizler de destek verdiniz. Daha sonra o kültür merkezinin tamamlanmasını da üstlendiniz. Allah razı olsun. Güzel bir kültür merkezi inşa edildi. Çocuklar, yurtta kalanlar, Kur'an okuyanlar ve öğrenim görenler oradaydı. Ayrıca Kur'an yarışmaları yapıldı. Biz bunların hepsini takip ettik" diye konuştu.

"Tekrar Filistin'e gitmeyi Allah inşallah bizlere de nasip eder"

Gazze'nin zamanla eskisinden daha iyi olacağını temenni ettiklerini ifade eden Destici, "Bizler bu dönemde gidip gelemiyoruz ama sizlerin orada irtibatları var, gidip gelebiliyorsunuz. İnşallah ortam biraz daha rahatlayınca orayı eski haline, belki de eski halinden daha iyi bir noktaya dönüştürmeyi de Rabbim sizlerin aracılığıyla nasip eder. Bize de tekrar Filistin'e gitmeyi, oradaki kardeşlerimizle tekrar kucaklaşmayı, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilemeyi ve yaralılara şifa dilemeyi Allah inşallah bizlere de nasip eder. Duamız budur" şeklinde konuştu.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı