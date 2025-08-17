BBP Genel Başkanı Destici, Marmara Depremi'ni Andı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında felakette yaşamını yitirenleri andı.

Destici, yayımladığı mesajda 26 yıl önce Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Marmara Depremi'nde kamu kurumlarının tespitlerine göre 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 bin 901 kişinin yaralandığını ve 505 kişinin sakat kaldığını anımsatan Destici, 200 binin üzerinde binanın yıkıldığını ya da kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Destici, depremin ardından güç şartların altından milletçe başarıyla kalkarak yaraların sarıldığını ve el ele verildiğinde nelerin başarılabileceğinin bir kez daha görüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ancak geride bıraktığımız sürede ve sonrasında da büyük felaketler yaşamamıza rağmen çok fazla eksiğimiz bulunduğunu ve katetmemiz gereken çok fazla mesafe olduğunu kabul etmek durumundayız. Yeni yapılarda afet güvenliğini en üst düzeyde denetlemeli, daha önce yapılmış olan depreme dayanıksız binaları bir an önce afet güvenliğine ve şehircilik kurallarına uygun şekilde yeniden inşa etmeliyiz.

Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz kardeşlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor, ailelerinin ve yakınlarının bugüne dek dinmeyen acılarını içtenlikle paylaştığımı belirtmek istiyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."