BBP Genel Başkanı Destici, Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Mesajını Yayımladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Destici, mesajında Çanakkale Zaferi'nin milletimizin şerefli tarihindeki önemine vurgu yaparak, aziz şehitlerimizin hatıralarına ve emanetlerine bağlılıklarını bir kez daha kararlılıkla ifade ettiklerini belirtti.

Çanakkale Savaşı'nın Türk milletinin en ağır kayıplar verdiği savaşlardan biri olduğunu hatırlatan Destici, mesajında şöyle dedi:

"Her yıl, 18 Mart günü, gururu, acıyı ve hüznü aynı anda yaşarız. Ancak, İstanbul ve Anadolu, bu zafer sayesinde vatanımız olmaya devam edebilmiştir.

Bu ağır gerçek nedeniyle milletimiz, Çanakkale Savaşı şehitlerimizi, İstiklal Savaşı şehitlerimizle birlikte, bize Anadolu'yu, Trakya'yı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını yeniden vatan yapan, vatanımızı bize emanet eden, bu toprakların gerçek sahipleri olarak bilir ve hatırlar.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Şavaşı'nda yaşadıklarını şu cümlelerle anlatır:

"... Biz, bireysel kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz; yalnız size Bombasırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşı siperler arasında uzaklığınız sekiz metre, yani ölüm muhakkak ki muhakkak... Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına tümüyle düşüyor; ikincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve kadere boyun eğişle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir bezginlik bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okuma bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayrete ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale savaşını kazandıran, bu yüksek ruhtur."

Aynı ruh ve imanla Anadolu'yu vatan yaptık, onu koruduk ve korumaya devam edeceğiz.

Aynı ruh ve imanla, bu topraklarda, onurlu, hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan şehitlerimizi tekrar, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şâd, mekanları cennet olsun. Çanakkale Zaferimiz kutlu ve mübarek olsun." diyerek sözlerini tamamladı.