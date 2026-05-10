Destici: Anne, milletin ruhunu yoğuran öğretmendir

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Anne, yalnızca evladını büyüten değil, aynı zamanda milletin ruhunu da yoğuran en büyük öğretmendir." ifadesini kullandı.

Destici, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, annelerin sevginin, merhametin, fedakarlığın ve sabrın yeryüzündeki en güzel temsilcileri olduğunu belirtti.

Bir insanın karakterinin, bir milletin vicdanın ve bir toplumun geleceğinin, önce annelerin yüreğinde şekillendiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Anne, yalnızca evladını büyüten değil, aynı zamanda milletin ruhunu da yoğuran en büyük öğretmendir. Türk milleti tarih boyunca anneliğe büyük bir hürmet göstermiş, anneyi ailenin direği, toplumun temeli olarak görmüştür. Bizleri vatanına, bayrağına, inancına ve değerlerine bağlı bireyler haline getiren, gecesini gündüzüne katarak evlatlarını yetiştiren annelerimizdir. Bugün sahip olduğumuz birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun arkasında da yine annelerimizin emeği, duası ve alın teri vardır. Özellikle şehit annelerimizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Vatan uğruna evladını toprağa veren, ama buna rağmen metanetini ve vakarını koruyan şehit annelerimiz, milletimizin en büyük şeref ve gurur kaynaklarından biridir. Onların fedakarlığı, bu milletin hafızasında daima yaşayacaktır. Hepsine minnettarız."