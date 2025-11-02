Haberler

BBP Genel Başkanı Destici, Ağdam'da şehitliği ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam kentinde 1. Karabağ Savaşı ve Hocalı katliamı şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Destici, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam kentinde 1. Karabağ Savaşı ve Hocalı katliamı şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti. Ağdam Şehitliği'nde "Aşr-ı Şerif" okuyan ve dua eden Destici, "Türk dünyasının ortaklığını şehitlerimizle bir kez daha hissettik. Karabağ, Türk'ün öz yurdudur. Bu topraklarda can veren aziz kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Destici, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerine dikkat çekerek, "Biz iki ayrı devletiz ama tek milletiz. Bu birlik ve beraberliğimiz, aziz şehitlerimizin hatırası üzerine kurulmuştur" ifadelerini kullandı. - AĞDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
