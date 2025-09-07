BBP'den Sosyal Medya Kullanımında Bilinçli Davranış Çağrısı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Güney, "Toplumumuzun ruhunu, gençlerimizin zihnini ve geleceğimizi tehdit eden bu bilinçsiz sosyal medya tüketimine karşı inisiyatif almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Güney, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda tüm toplumların ortak sorunu haline gelen bilinçsiz sosyal medya kullanımının bugün özellikle çocuklar ve gençler için her türlü tehlikeye açık bir alan haline geldiğini belirtti.

Sosyal medya platformlarının ölçüsüz ve bilinçsiz şekilde kullanımının, toplumların ahlaki ve kültürel değerlerini, bireylerin ruh ve beden sağlığını, sosyal yaşamı ve aile yapısını temelden sarstığına işaret eden Güney, burada yalnızca devlete ve kurumlara değil, ailelere de büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Güney, çocukların ve gençlerin sosyal medya ile ilişkilerini bilinçli bir şekilde yönlendirme, onları koruma ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamanın öncelikle anne babaların sorumluluğunda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ailelerin bu sürecin bir parçası olması, sosyal medyanın verimli, bilinçli ve eğitim odaklı kullanılması noktasında en güçlü adım olacaktır. Eğitim-öğretim kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve medya organlarımızın da bu sorumluluğa ortak olması elzemdir. Toplumumuzun ruhunu, gençlerimizin zihnini ve geleceğimizi tehdit eden bu bilinçsiz sosyal medya tüketimine karşı inisiyatif almamız gerekiyor."