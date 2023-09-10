Büyük Birlik Partisi (BBP) Akyazı İlçe Başkanı Naim Yolcu, 4. olağan kongrede güven tazeledi.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Naim Yolcu, yeniden göreve getirildi.

BBP İl Başkanı Cengiz Bayar, yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Marmara bölgesinde yüzde 82 ile oy alan bir Cumhur İttifakı içerisindeyiz, onunla onur duyuyoruz. Cumhur İttifakı içerisinde kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla çözüm odaklı siyaset yapacağız ve bu yoldan asla sapmayacağız." dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçedeki siyasi temsilciler ve delegeler de kongreye katıldı.