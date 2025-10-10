Haberler

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği Seçiminde Mahkeme Kararı

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği Seçiminde Mahkeme Kararı
Güncelleme:
İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde yürütmeyi durdurma kararı aldı. CHP adayı İbrahim Kahraman'ın kazandığı seçime itiraz eden AK Parti adayı İbrahim Akın'ın talebi üzerine, seçim süreci mahkemenin kararına kadar askıya alındı.

BAYRAMPAŞA Belediye Başkan Vekilliği seçimleriyle ilgili açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İbrahim Kahraman'ın kura sonucu kazandığı Başkan Vekilliği seçimine itiraz eden Ak Parti'nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul 8. İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
