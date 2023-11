Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Manavkuyu'da çalışmaları inceledi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Manavkuyu'da sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlar ve esnaf ile buluştu. Başkan Sandal 'İhtiyaç duyulan her noktada belediye ekiplerimiz var. Tüm eksikleri kısa sürede gideriyor, halkımıza sağlıklı yaşam alanları sunuyoruz' dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahalle gezilerine devam ediyor. Sandal, belediye bürokratları ve teknik personeliyle beraber bu kez Manavkuyu'daydı. Asfalt serimlerini, kilit parke ve kaldırım onarımlarını yerinde inceleyen Başkan Sandal, parklardaki eksiklerin giderilmesi, spor alanlarının yenilenmesi talimatını da verdi. Vatandaşlar ve esnafla da sohbet eden Başkan Sandal, talep ve önerileri dinledi. Yapılan çalışmalar, mahalle sakinlerinde de memnuniyet yarattı.

"HER SOKAKTA ÇALIŞMAMIZ VAR"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklımızın her yerinde büyük çalışmalar yürütüyor, cadde ve sokaklarımızdaki eksikleri bir bir gideriyoruz. Yollarıyla, parklarıyla ve sosyal yaşam alanlarıyla vatandaşlarımıza daha modern Bayraklı sunmayı hedefliyoruz. Bunun için her mahallede her sokakta çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.