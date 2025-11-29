Bayburtlu Salih Ayhan Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bayburtlu Salih Ayhan, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Milli Savunma Bakanlığı üst yönetiminde görev değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bayburtlu bürokrat Salih Ayhan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı oldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in bakan danışmanı olarak görev yapan Ayhan, atama sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleri ile Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, sayın bakanımız Yaşar Güler'e ve devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu şerefli vazifenin ifasında rabbim bizlere vatana, millete hayırla hizmet etmeyi nasip eylesin" ifadelerine yer verdi. - BAYBURT