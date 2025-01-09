Batman Kaymakamı Furkan Başar, Köy Ziyaretleriyle Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Batman'ın Sason Kaymakamı Furkan Başar, yerinde çözüm için kurum müdürleriyle vatandaşların taleplerini dinledi.

Köy ziyaretleri dahilinde Boğazkapı, Kayadüzü, Taşyuva, Çınarlı ve Ergünü köylerinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Başar, vatandaşların kuruma gelerek talep ettikleri hizmetleri yerinde görerek ve en hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak dinledi.

Başar, köy halkının öneri ve beklentilerini dinleyerek sorunlara yönelik hızlı ve etkin çözümler üretmek adına çalışmalara devam edileceklerini belirterek, vatandaşların huzur ve refahını artırmak için iş birliği ve dayanışma içinde çalışmalar sürdürüleceklerini söyledi. - BATMAN