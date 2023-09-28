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Baskil Kaymakamı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Deliktaş köyünü ziyaret ederek, köyde yapılması planlanan işlerle ilgili köylülerle istişarelerde bulundu. Kundakçı, köylerin nüfus artışıyla ilgili konuları yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini karşılamak için ziyaretlerine devam ediyor.