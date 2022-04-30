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Başkan Teke, pazarcı esnafının bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Teke, pazarcı esnafının bayramını kutladı

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe pazarını dolaşarak pazarcı esnafı ve vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçe pazarını dolaşarak pazarcı esnafı ve vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Arif Teke," Belediye Meclis üyelerimiz, ilçe yönetimi ve Birim Müdürlerimiz ile birlikte, bayram arifesinde, ilçemiz pazar yerini dolaşarak pazarcı esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını tebrik ettik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim etsin inşallah" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Arif Teke, Altıntaş, Bayram, Politika, Haberler

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