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Başkan Öztürk: 'Pazarcı esnafımız benim için kıymetli'

Başkan Öztürk: "Pazarcı esnafımız benim için kıymetli"

Politika Haberleri

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yöresel ürünler pazarında esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bayramlarını kutladı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, yöresel ürünler pazarında esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan bayramlarını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Başkan Öztürk, "Sizler benim için çok kıymetlisiniz. Hizmetin siyaseti ve partisi olmaz. O yüzden hizmet bizim önceliğimiz. İstek, talep ve ihtiyaçlarınıza göre her türlü desteğe açığız. Elimizden geldiği kadar seve seve yardımcı olmaya hazırım" dedi.

Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı bayramların toplumun ortak değerlerinin başında geldiğine değinen Öztürk, "Tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmail Bayram Taşova Politika Haberler

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