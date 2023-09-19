Başkan Kayda'dan, vali ve rektöre hayırlı olsun ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Valisi Enver Ünlü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Valisi Enver Ünlü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar'ı makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilk ziyareti Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun Valiliğinden Manisa Valiliğine atanan Vali Enver Ünlü'ye gerçekleştirdi. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Kayda, Vali Enver Ünlü'ye yeni görevinde başarılar temenni ederek Salihli Belediyesi tarafından ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Kayda, Vali Ünlü'ye ziyaret anısı olarak hediyeler takdim etti.

Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Kayda, ikinci ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Rana Kibar'a gerçekleştirdi. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Kayda, Rektör Prof. Dr. Rana Kibar'a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Kayda, Rektör Kibar'a ziyaret anısı olarak hediyeler takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA