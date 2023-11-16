Başkan Kayda'dan, AK Parti İlçe Başkanı Aksoy'a hayırlı olsun ziyareti

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet ve Kalkınma Partisi Salihli İlçe Başkanı olarak atanan Osman Aksoy ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Adalet ve Kalkınma Partisi Salihli İlçe Başkanı olarak atanan Osman Aksoy ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi.

Ak Parti İlçe Başkanı Osman Aksoy ve İlçe Teşkilatı yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Kayda, hayırlı olsun ziyaretini Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Fatih İşlek, MHP İlçe KAÇEP Başkanı Hatice Balcı, Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Serkan Sözer, Belediye daire müdürleri ile birlikte gerçekleştirdi.

Ak Parti İlçe Başkanı olarak atanan Osman Aksoy ile parti yöneticilerine görevlerinde başarılar dileyen Başkan Kayda, İlçe Başkanı Aksoy'a ziyaret anısı olarak fincan takımı hediye etti. Başkan Kayda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli liderliğinde kurulan Cumhur İttifakı çatısı altında güzel Salihli'mize hep beraber hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabbim, birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. AK Parti İlçe Başkanımız Osman Aksoy ile yöneticilerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Aksoy da, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile ekibine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MANİSA