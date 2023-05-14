Başkan Günel: 'Milletin ferasetine güveniyorum'

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için Rahime Bilici İlkokulu'na giderek oyunu kullandı. Kuşadası'nda seçime katılım oranın yüksek olduğunu belirten Başkan Ömer Günel "Türk milletinin ferasetine güveniyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, oyunu Rahime Bilici İlkokulu'ndaki 1269 numaralı sandıkta kullandı. Başkan Ömer Günel'e eşi Duygu Günel, oğlu Ada Günel ve kayınvalidesi Perihan Gürsesli de eşlik etti. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Başkan Ömer Günel, daha sonra oy kullanma işleminin gerçekleştiği diğer sandıkları dolaştı. Seçim sonuçlarına güvenmek gerektiğini belirten Başkan Ömer Günel, "Ben hayatım boyunca Türk milletinin ferasetine ve sandığa güvendim. Bu seçimde de Türk milleti en doğru kararı verecektir. Ülkemiz ve vatanımız için hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN