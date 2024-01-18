Evren Dinçer Aksaray'da coşkulu kalabalık tarafından karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aksaray Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan mevcut Belediye Başkanı Evren Dinçer Aksaray'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Aksaray'da partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Dinçer konvoya otobüsle katıldı. Konvoy meşaleler eşliğinde AK Parti İl Başkanlığına gelirken, İl Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve partililer seçim çalışmalarını başlattı. Burada konuşan Başkan Dinçer, yeniden Aksaray'ın kazanacağını dile getirerek, "Vatandaşlarımızın destekleriyle, dualarıyla, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tekrar Belediye Başkan Adayı gösterildik. Allah'a hamdolsun, inşallah bundan sonraki süreçte aynı heyecan, aynı şevkle ve aynı aşkla Aksaraylı hemşehrilerimizin aynı hizmetleri vermek için çaba göstereceğiz. Şehrimiz kazanacak inşallah. Bir seçim dönemi süreci var bunu da hemşehrilerimizle görüşerek, varsa istek ve talepler varsa yerinde dinleyerek istişare ederek bu süreci bu şekilde geçireceğiz. Tekraren inşallah Aksaraylı vatandaşlarımızın da destekleri ile 31 Mart'ta Aksaray Belediye Başkanı olmak için AK Parti bayrağını da en üstte dalgalandıracağız" dedi.

İl Başkanı Hamza Aktürk ise "Bugün itibariyle Evren Dinçerbaşkanımız Belediye Başkanlığı için AK Partimizden adaylığı açıklandı. AK Parti teşkilatı olarak biz her zaman olduğu gibi yine hazırız. Seçim koordinasyon merkezimizi kurduk. Tüm teşkilatlarımızla arkasında dimdik duracağımıza söz veriyoruz" diye konuştu. - AKSARAY