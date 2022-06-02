Başkan Deveciler "Bir metrekare zeytinlik imara açmadık - Haberler

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Başkan Deveciler "Bir metrekare zeytinlik imara açmadık

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Başkan Deveciler 'Bir metrekare zeytinlik imara açmadık

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi'nin son zamanlarda zeytinliklerle ilgili karalanmaya çalışıldığı söyleyerek "Göreve geldiğimizden bu zamana kadar Burhaniye'de 1 m2 zeytinlik imara açılmamıştır" dedi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediyesi'nin son zamanlarda zeytinliklerle ilgili karalanmaya çalışıldığı söyleyerek "Göreve geldiğimizden bu zamana kadar Burhaniye'de 1 m2 zeytinlik imara açılmamıştır" dedi. Deveciler, Zeytinliklerin 1993 yılında zeytinlik yasası öncesi imara açıldığını vurguladı.

Burhaniye Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumunda konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, meclis gündemine geçmeden yaptığı açıklamalarda Burhaniye'de zeytinliklerin imara açıldığı yönünde basın ve kamuoyunda algı oluşturulduğunu belirterek, kamuoyunun doğru bilgiyi yetkili kişiden alması gerektiği yönünde açıklama yaptı. Belediyeye ait imarlı zeytinlik arazilerinin bir kısmının 1993 yılı öncesi imara açıldığını kendi dönemlerinde Belediye Meclisi tarafından 1 m2 bile zeytinliğin imara açılmadığını kamuoyunun bilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden canlı olarak da yayınlanan meclis görüşmelerinde sürekli bunu belirttiğini sözlerine ekleyen Başkan Deveciler, "Bizi ve belediyemizi zeytin düşmanı göstermek istiyorlar. Şahsım ve ekip arkadaşlarımıza yönelik yapılan bu algı operasyonlarının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini düşünüyor, Burhaniye'miz adına yaptığımız her hizmette kamunun menfaatini düşündüğümüzü herkesin bilmesini istiyorum" dedi. Ayrıca Pelitköy bölgesinde imara yer açıldığı yönünde de spekülasyonlar yapıldığının altını çizen Başkan Deveciler, "Biz Burhaniye'de sadece bir yeri imara açtık, orası da 30 yıldır imar bekleyen ve Ören'in bina yoğunluğunu alacak olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Ayaklı'nın olduğu bölge. O bölgeyi imara açtık ama başkaları gibi 5 katlı olarak açmadık. %25 yoğunlukla 2 kat imara açtık ve bu alana bağlı 20 dönüm Belediye hizmet alanını Burhaniye Belediyesine kazandırdık. Belediye hizmet alanlarında sosyal tesisler, öğrenci yurdu, düğün salonu, gençlik merkezi binaları yapacağız. Ayrıca bu alanda Ayaklı Mesire Alanının bitişiğinde 60 dönüm kent parkı da yapıp Burhaniyelilerin hizmetine sunacağız" dedi. Başkan Deveciler konuşmasının devamında "Söylenen gibi ne Pelitköy'de, ne de Burhaniye'de başka imara açtığımız bir alan yok. Bunun kamuoyunun bilgisine sunuyor. Ters algı oluşturanlara itimat etmemelerini rica ediyorum "diye konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Burhaniye Belediyesi Ali Kemal Deveciler Pelitköy Politika Haberler

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