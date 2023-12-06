Başkan Demir: "Anakent Otopark ve Meydan Projesi 2024'te açılacak"

"Anakent Otopark ve Meydan Projesi"nin yüzde 40'ının tamamlandığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'un kalbine yakışan projeyi 2024 yılında vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kentteki otopark sayısı ve yaşam alanlarını artırma hedefi doğrultusunda yatırımlarını sürüyor. Bankalar Caddesi ile Kuyumcular Çarşısı arasında bulunan ve şehrin siluetini bozan eski Anakent İş Merkezi'nin yıkılmasının ardından otopark ve meydan projesinin startını veren Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yüzde 40 fiziki gerçekleşmeye ulaşan "Anakent Otopark ve Meydan Projesi" 3 katlı 222 araçlık otopark, meydan ve kafeden oluşuyor. Kent estetiğinin ön planda tutulduğu projenin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

"2024 yılında hizmete açacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimize önemli bir yatırımı daha kazandırıyoruz. Burada çok katlı şehre yakışmayan atıl durumda bir yapı vardı. Şehrin kalbi olarak ifade edebileceğimiz noktalardan biri olan bu bölgeye uygun olmayan bir kütleyi kaldırdık ve sonrasında ihtiyacı karşılayacak bir proje uygulamaya başladık. Altı modern konvansiyonel otopark. Üst bölüm meydan ve kafe olacak. Samsun'un kalbine yakışan bir proje. Bölgedeki otopark sorununu çözecek ve insanlarımızın buluşma noktası olacak projemiz hızla ilerliyor. İnşallah 2024 yılında burayı vatandaşımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"Bu proje için çok mutuyuz"

Bölge esnafı ve vatandaşlarda heyecanla "Anakent Otopark ve Meydan Projesi"nin tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Esnaflardan Gürhan Şahin, "Bu proje çok güzel, esnaf olarak mutluyuz. Kafe, mescit, WC olacak. Buradaki sirkülasyon daha da artacak. Her şeyden önemlisi bu bölgenin otopark ihtiyacı çözülecek" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Rafet Köz, "Buranın ihtiyacı olan bir projeydi. Yapılması gerekiyordu. Eski bina bakımsız ve atıldı. Yıkılması iyi oldu. Bölge açısından da esnaf açısından iyi bir proje. Burası nefes alacak" açıklamasında bulundu.

Bora Kocabaş isimli vatandan ise "Eski hali şehre yakışmıyordu. Şuan ki proje şehrimiz için çok daha iyi. Meydanla bu alan nefes alır. Otopark da zaten önemli bir ihtiyaç" diye konuştu. - SAMSUN