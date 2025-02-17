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Başkan Aydemir'den Büyük Kongreye davet

Başkan Aydemir'den Büyük Kongreye davet
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AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, düzenlediği basın toplantısında il ve ilçe kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, düzenlediği basın toplantısında il ve ilçe kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kongrelerin büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içinde tamamlandığını belirten Aydemir, teşkilatların birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiğini vurguladı.

23 Şubat'ta yapılacak Büyük Kongre süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Mehmet Aydemir AK Parti kadrolarının en büyük gücünün dava bilinciyle hareket eden kadrolar olduğuna dikkat çekti. AK Parti'nin Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam ettiğini de dile getiren İl Başkanı Mehmet Aydemir 8. Olağan Büyük Kongresinde sloganın "Adında Ak Işığında İstikbal" olduğunu ifade etti. Aydemir açıklamasının son bölümünde başta tüm Balıkesirliler olmak üzere Türk Milletini kongreye katılmaya çağırdı.

İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti'nin en büyük gücünün dava bilinciyle hareket eden kadroları olduğunu ifade ederek, "Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Bizi diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir" dedi. Kongre sürecinde gerçekleşen değişimlere de değinen Aydemir, "Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdik. Bu değişim, hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi "Kongremiz, yeni bir miladı olacaktır." diye konuştu.

"AK Parti, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam ediyor"

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin hizmetinde olduğunu dile getiren Aydemir, "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz; daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Muhalefetin hayal dahi edemeyeceği sayısız projeyi hayata geçirdiklerini belirten Aydemir, Türkiye'nin uluslararası alandaki gücüne de dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu" dedi.

Başkan Aydemir, konuşmasını 23 Şubat'ta saat 10.00'da Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye tüm milletimizi davet ederek tamamladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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