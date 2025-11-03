Başkan Albayrak: '3 Kasım 2002 ülkemizin geleceğini değiştiren bir yolculuğun başlangıcıydı'

Ak Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, "3 Kasım 2002, sadece bir seçim değil ülkemizin geleceğini değiştiren; hizmet, kalkınma ve reform yolculuğunun başlangıcıydı" dedi.

Bugün, Ak Parti'nin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin 23'üncü yıl dönümü. Bu çerçevede, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak bir açıklamada bulundu. Başkan Albayrak'ın açıklamasında, "Tam 23 yıl önce bugün, milletimizin büyük desteğiyle AK Parti'miz iktidara geldi. 3 Kasım 2002, sadece bir seçim değil ülkemizin geleceğini değiştiren; hizmet, kalkınma ve reform yolculuğunun başlangıcıydı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıma sözüyle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam. Bir Milattır 3 Kasım" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR