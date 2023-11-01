Bartın'da yapılan denetimlerde aranan 34 şahıs yakalandı

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 34 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde ayrıca 2 araca el konuldu.

Bartın'da polis ve jandarma ekiplerinin 15 gün içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde aranan 34 şahıs yakalandı.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada Bartın'da 15-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş denetimlerinde 382 okul çevresi, 106 metruk bina, 439 işletme, 6 bin 658 şahıs ve 2 bin 703 araç kontrol edildi. Polis ve jandarma ekipleri, gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 34 şahsı yakalayarak, gözaltına alırken, 2 araca ise el konuldu.

Şahıslar işlemlerinin ardın adli makamlara sevk edildi. - BARTIN