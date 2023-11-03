'Baron Ürfi' İçişleri Bakanı'na hakaret davası zamanaşımından düştü

'Baron Ürfi' lakabıyla tanınan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Ürfi Çetinkya'nın, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, zamanaşımı süresinin 10 Ocak 2021 tarihi itibariyle dolduğu ve davanın zaman aşımına uğramış olması nedeniyle düşmesine karar verilmesi talep etti.

'Baron Ürfi' lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın, Eski İçişleri Bakanı Tantan'a hakaret davasında 'zaman aşımı'

İSTANBUL - 'Baron Ürfi' lakabıyla tanınan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Ürfi Çetinkya'nın, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, zamanaşımı süresinin 10 Ocak 2021 tarihi itibariyle dolduğu ve davanın zaman aşımına uğramış olması nedeniyle düşmesine karar verilmesini talep etti.

'Baron Ürfi' lakabıyla tanınan ve kırmızı bültenle aranırken Nisan ayında İstanbul'da yakalanarak tutuklanan Ürfi Çetinkya'nın, Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ürfi Çetinkaya'nın olay tarihinde İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dosyaya cezaevinden 3 sayfalık dilekçe gönderdiğini, mahkeme tarafından dilekçenin incelenmesinde '2002 yılından evvel İçişleri Bakanı olan bir öküzün ricası üzerine 3 tane emniyet müdürü beni bu işe dahil etmek için bir senaryo yazmışlar' şeklinde hakaret içerikli ibarenin olduğunu aktardı.

Açıklanan mütalaada, bu ibare nedeniyle yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma ve kovuşturma sürecinin devam ettiği, sanık ile avukatının savunmalarında 'hakaret' kastıyla kullanılmadığını savunma çerçevesinde söylendiğinin belirtildiği anlatıldı. Mütalaada, suç tarihinin 9 Mayıs 2012 olduğu, 10 Ocak 2013'de iddianame düzenlendiği, sanık Çetinkaya'nın üzerine atılı suçun 5 yılın altında cezayı gerektirdiği ve zamanaşımı süresinin 8 yıl olduğu belirtildi.

Davanın zamanaşımına uğraması nedeniyle düşmesi talep edildi

Zamanaşımı süresinin iddianame düzenlenme tarihinde kesildiğinin de belirtildiği mütalaada, zamanaşımı süresinin 10 Ocak 2021 tarihi itibariyle dolduğu ve davanın zamanaşımına uğramış olması nedeniyle düşmesine karar verilmesi talep edildi.

Duruşmada müşteki avukatı, açıklanan mütalaaya karşı beyanda bulunabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Sanık avukatı ise zaman aşımı yönünden mütalaaya katıldıklarını ancak suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle müvekkilin beraatına karar verilmesini isteyerek bu yönden mütalaaya katılmadıklarını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

(SD-SB-BA-Y)