Bandırma Belediyesi Kültür turunda Bursa'da tarihi yerler gezildi

BURSA (İHA) - Bandırma Belediyesi, kültür turları çerçevesinde Bursa' nın tarihi yerlerine gezi düzenledi.

Bandırma Belediyesi'nin Kültür Turları rotası Bursa oldu. Belediyenin Kültür Turlarına başvuruda bulunan 42 kişilik kafile ücretsiz olarak, ramazan ayına uygun olarak tur rehberi eşliğinde ziyaret gerçekleştirdiler. Cumalı Kızık Köyü, Emir Sultan Türbesi, Yeşil Türbe, Yeşil Cami, Orhan Gazi Türbesi, Osman Gazi Türbesi, Tophane Parkı, Tophane Saat Kulesi, Ulu Cami Noktalarını ziyaret eden vatandaşlar verilen serbest zaman dilimlerinde gönüllerine göre Yeşil Bursa'nın tadını çıkarttılar. Ramazan ayı münasebetiyle bu tarihi mekanlar arasında iftarlarını açan misafirler memnuniyetlerini dile getirerek, böyle bir organizasyon ile Bursa'yı gezmelerini ve tanımalarını sağladıkları için Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'a teşekkür ettiler. - BALIKESİR