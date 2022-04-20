Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti. - Haberler

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Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bandırma Belediye Başkanı Tosun, küçük taraftara Bandırmaspor forması hediye etti.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, kendisinden Bandırmaspor forması isteyen küçük taraftarı kırmayarak forma hediye etti.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, kendisinden Bandırmaspor forması isteyen küçük taraftarı kırmayarak forma hediye etti.

Bandırma Hürriyet İlköğretim Okulu öğrencisi Eyüp Ensar Yıldız, sosyal medya üzerinden ulaştığı Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'dan Bandırmaspor forması rica etti. Genç Bandırmasporlu taraftarını belediyeye davet eden Başkan Tolga Tosun, neşeli ve güzel bir sohbetin sonunda, maçları takip ederken derslerini de aksatmaması koşuluyla Eyüp Ensar Yıldız'a Bandırmaspor forması hediye etti. Başkan Tosun, forma hediyesi sonunda bir değerlendirme yaparak, " Şehrimizin gururu Bandırmaspor'un, hak ettiği ve çok yakışacağı Süper Lig'e yükseleceğine yürekten inanıyor, başarılar diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bandırmaspor, Tolga Tosun, Balıkesir, Eyüp, Politika, Haberler

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