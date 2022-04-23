Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye personellerine iftar yemeği verdi - Haberler

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Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye personellerine iftar yemeği verdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Belediye personellerine iftar yemeği verdi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Belediye personeli ve ailelerinin katıldığı iftar yemeği verdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Belediye personeli ve ailelerinin katıldığı iftar yemeği verdi.

İftar organizasyonuna Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, eşi Seda Tosun, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli ve aileleri katıldı.

İftar öncesi ve sonrası masaları gezerek yemeğe katılan belediye personeli ve aileleriyle sohbet eden Başkan Tolga Tosun; "Personellerimizle iftarda buluştuk. Belediyemizde çalışan yol arkadaşlarımızla birlikte iftarda bir araya geldik. Değerli yol arkadaşlarımla geride üç yılı bıraktık. Pandemiden dolayı uzun zamandır bir araya gelemediğimiz çalışanlarımızla sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak heyecan vericiydi. Daha güzel günlere hep birlikte ulaşmak dileğiyle" açıklamasında bulundu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

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