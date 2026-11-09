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Bakü'de Bayrak Günü'nde askeri bando Haydar Aliyev Sarayı'ndan Deniz Garı'na yürüdü

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Bakü'de Bayrak Günü dolayısıyla askeri personel bando ve marşlar eşliğinde Haydar Aliyev Sarayı'ndan Bakü Deniz Garı'na yürüdü. Bakü halkı yürüyüşü ilgiyle izledi; 9 Kasım, 2009 yılında İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameyle Devlet Bayrak Günü ilan edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bayrak Günü dolayısıyla askeri bando yürüyüşü gerçekleştirildi.

Azerbaycan, Bayrak Günü'nü kutluyor. Başkent Bakü'nün birçok noktasında askeri personel bando ve marşlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Bakü halkı, Haydar Aliyev Sarayı'ndan Azadlık Meydanı'nın yakınındaki Bakü Deniz Garı'na kadar yürüyen askeri personelin yürüyüşünü ilgiyle izledi.

Azerbaycan Bayrak Günü

Azerbaycan'ın üç renkli milli bayrağı, 9 Kasım 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin kararıyla kabul edildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanan Azerbaycan, üç renkli bayrağını yeniden milli bayrak olarak benimsedi. 9 Kasım, 2009 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameyle Devlet Bayrak Günü ilan edildi ve resmi tatil kapsamına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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