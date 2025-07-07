Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Haber Videosu

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasındaki baklava kutusunun içerisinde 110 bin euro bulunmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir yorum geldi. Özel, "Görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü ama o görüntüler montaj çıkarsa arkadaşın arkasında dururuz. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız" dedi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 7 kişi tutuklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Halk TV yayınına katılan Özel, yolsuzluğun arkasında durmayacaklarını ancak erken bir şey söylemek istemediğini belirtti.

ÖZEL'DEN "MANAVGAT" YORUMU: BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

Özel şunları söyledi: Görüntüleri gördüm başımdan aşağı kaynar sular döküldü. O görüntüler montajsa arkadaşımızın arkasında dururuz. Ama montajsa Allah onun bin kere cezasını versin. Böyle bir dönemde kendi ve ailesinin namusunu bırak, partisinin geleceğini düşünmediyse affetmek mümkün değil.

"YOLSUZLUK VARDA KİMSENİN ARKASINDA DURMAYIZ"

Bir takım bilgiler var ve iç açıcı değil. Erken bir şey söylemek istemem tabii. Yolsuzluk varsa kimsenin arkasında durmayız. Bir çürük yumurtanın tüm sepeti çürütmesine izin vermeyiz. Senin hırsızın benim hırsızım diyecek parti de değiliz."

MANAVGAT BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU

Öte yandan Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi'nin otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

"800 MİLYON LİRALIK VURGUN" İDDİASI

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Muhittin Böcek ile ilgili bir karar daha
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık

Otelin elektrikçisinden duruşmaya damga vuran itiraf
Şehit askerin son telefon görüşmesini babası anlattı! Annesine 'seni arayacağım' deyip şehit düşmüş

Annesine telefondaki son sözleri yürek dağladı!
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.